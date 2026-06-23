В Мурманской области матрос получил 15 лет за госизмену и диверсию

Суд признал матроса виновным. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Северный флотский военный суд вынес приговор матросу-срочнику, которого обвиняли сразу по двум уголовным статьями: госизмена и диверсия, сопряженная с посягательством на объекты Вооруженных Сил РФ.

Военнослужащий 13 мая прошлого года был дежурным оператором комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на одном из аэродромов Мурманской области. Мужчина хотел заработать легких денег и через Telegram наше себе подработку. Незнакомец,. с которым связался матрос, дал тому задание: на мобильный сделать фото графика технического обслуживания комплекса РЭБ.

Следующим шагом стала диверсия, за которую северянину пообещали заплатить 2500 долларов. Он канцелярскими ножницами перерезал кабели управления жгутов двух модулей радиопомех комплекса.

«В результате противоправных действий Министерству обороны РФ был причинен имущественный ущерб и произошло длительное неконтролируемое командованием Северного флота отключение радиоподавления воздушного пространства в зоне ответственности комплекса РЭБ, что создало угрозу поражения аэродрома и находящейся на нем авиационной техники Воздушно-космических сил России ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием, применяемыми противником», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Суд признал матроса виновным и приговорил его к 15 годами лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а затем его этапируют в колонию строгого режима.

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