В Килпъявре уже восемь месяцев закрыт единственный магазин

Для жителей Килпъявра покупка продуктов - испытание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пока одни северяне могут зайти за нужными продуктами в магазины, которые буквально находятся в их домах, для других покупки - непростое испытание. Например, для жителей поселка Килпъявр.

«В нашем населенном пункте уже как восемь месяцев отсутствует магазин, который был у нас единственный. В поселке проживают как военные, так и гражданские, в том числе и пенсионеры. Автобус ходит раз в неделю до Колы. Обращались в администрацию Кольского округа, получаем отписки и обещания», - написал на странице губернатора Мурманской области в ВК Валерий Ковальчук.

В мэрии округа рассказали, что обращались к представителям малого и среднего предпринимательства муниципалитета, чтобы они рассмотрели возможность открыть в Килпъявре магазин.

«Был получен отклик от одного из потенциальных инвесторов, в связи с чем организована встреча с собственником помещения, ранее использовавшегося под размещение торгового объекта. Однако, учитывая количество проживающего населения в населенном пункте, сложности с логистикой, что определенно скажется на ритмичности поставок и росте розничной цены товара, достичь положительного решения не удалось, так как при принятии решения об открытии торгового или иного другого объекта коммерческой деятельности бизнес руководствуется в первую очередь экономической целесообразностью», - рассказали в администрации Кольского округа.

Также там уточнили, что в адрес министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и Корпорации развития Мурманской области направлены письма об оказании содействия в поиске предпринимателей для открытия магазина.

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