Парное или кипятить? Жителям Мурманской области рассказали, какое молоко безопаснее

Парное молоко безопасно в первые два часа после дойки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие любят пить парное молоко, считая его самым полезным. Но специалисты отмечают, что при этом у такого продукта есть и опасности.

Парным считается молоко, которое постояло после дойки не более двух часов. В этот период оно достаточно безопасно, так как еще обладает бактерицидными свойствами, которые сдерживают рост бактерий. А вот потом молоко становится сырым и идеальным место для размножения микроорганизмов: сальмонеллы, кишечной палочки, листерии, бруцеллы и возбудителей туберкулеза.

«Они могут попасть в молоко не только от больного животного (которое может не иметь явных признаков болезни), но и с грязных рук доярки, из плохо вымытой посуды или просто из воздуха коровника. Попав в организм человека, эти бактерии могут вызвать тяжелейшие отравления и инфекционные заболевания», - рассказали в Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Поэтому гораздо безопаснее пить не сырое молоко, а то, что прошло кипячение (доведение до 100 градусов) или пастеризацию (нагревают до 72–75 градусов и выдерживают короткое время).

« Покупая молоко «с рук» у непроверенных продавцов, вы не можете быть уверены в здоровье животного, чистоте процесса дойки и хранения. Запомните главное правило: любое сырое молоко, происхождение которого вы не можете подтвердить на 100%, перед употреблением необходимо кипятить. А самый безопасный выбор — это пастеризованное молоко промышленного производства», - объяснили специалисты.

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