Житель Снежногорска до смерти забил знакомого

Мужчине грозит до 15 лет колонии. Фото: СУ СК России по Мурманской области

41-летнему жителю Снежногорска предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает региональный следком.

«По данным следствия, днем 11 июня 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в одной из комнат общежития в Снежногорске, из-за ссоры нанес своему 36-летнему знакомому не менее 10 ударов руками и ногами по голове и телу. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», - сообщили в СКР по Мурманской области.

До суд северянин находится под стражей. Максимальное наказание по вменяемой ему статье - 15 лет лишения свободы.

Напомнил: в Заполярном оштрафовали местную жительницу за то, что она вызывала полицию под выдуманными предлогами. Девушка рассказывала о нападении и покушении на убийство.

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