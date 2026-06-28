Ученые Мурманской области напомнили, как появился загадочный Куйва

Куйва - одна из самых загадочных достопримечательностей Кольского полуострова. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одна из самых мистических достопримечательностей Мурманской области - Куйва на одной из скал у озера Сейдозеро. Он представляет собой 74-метровую фигуру великана.

В саамской легенде, Куйва часто нападал на саами, убивал, грабил и поражал своей жестокостью. Коренной малочисленный народ Кольского полуостров взмолился богам, чтобы те защитили его. По преданию, боги услышали саамов и поразили Куйву молниями, которые вылетели из вод Сейдозера. Так на скале остался след от сожженного тела великана.

Но ученые выяснили, что на самом деле изображение появилось иначе.

«Это антропоморфное изображения, образованное одноклеточными водорослями и микроколониальные грибами», - рассказала сотрудник института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Диана Рябова.

Чтобы установить это, более 10 лет назад сотрудница кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ Катерина Сазанова провела исследования лабораторные исследования микробиологического состава темного налета на скале.

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