Губернатор Андрей Чибис поручил усилить контроль за стройками региона

Глава региона также поручил муниципальным властям и контролирующим органам чаще выезжать на стройплощадки. Фото: gov-murman.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел заседание регионального штаба по строительству. Участие в нем приняли представители органов власти, муниципалитетов, подрядных организаций и контролирующих ведомств.

Основное внимание уделили строительству и реконструкции объектов образования, здравоохранения и социальной сферы, а также реализации программы реновации ЗАТО.

Глава региона подчеркнул, что за последние шесть лет в рамках программы «На Севере – жить!» и национальных проектов в Мурманской области было введено почти 1500 объектов. В рамках реновации ЗАТО реализовано более 3000 проектов на общую сумму свыше 40,5 млрд рублей.

Также в регионе продолжается масштабное жилищное строительство. Цель программы - возвести 1 млн квадратных метров жилья за десять лет.

На заседании губернатор потребовал от подрядчиков соблюдать сроки и обеспечивать высокое качество работ.

«Любая стройка – это живой процесс, который не бывает без сложностей. Но наша задача – не констатировать, а решать возникающие ситуации. Мы не имеем права на срыв сроков. Каждый подрядчик должен понимать свою юридическую и репутационную ответственность», - подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также поручил муниципальным властям и контролирующим органам чаще выезжать на стройплощадки, проводить внезапные проверки и оперативно решать возникающие проблемы.

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