Конкурс будет как в лучших вузах страны. Для экспедиции на Кильдинский маяк ищут добровольцев

В 2026 году волонтеры поедут на остров Кильдин. Фото: Олег ФИЛОНОК. Перейти в Фотобанк КП

Ы Архангельске прошли Третьи Спафарьевские чтения, где Мурманская область представила свой уникальный проект «От родника до океана. Маяки». На нем представители Единого волонтерского центра региона и Гидрографической службы Северного флота представили опыт по восстановлению облика маяков Кольского Заполярья.

За несколько лет волонтеры уже обновили сооружения в Кашкаранцах, Териберке и полуострове Рыбачий. В этом году экспедиция поедет к Кильдинскому маяку. Сейчас для участия в ней набирают добровольцев.

«В этом году мы беремся за новую амбициозную задачу – ремонт Кильдинского маяка на острове в Баренцевом море и открываем набор добровольцев в экспедицию. Судя по всему, конкурс будет, как в лучших вузах», - отметила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Прием заявок идет до 23 июня через группу Центра в ВК. Приоритет дадут участникам добровольческих организаций Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru