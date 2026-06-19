В Мурманске инспекторы ДПС помогли спасти 82-летнего дедушку

Сейчас готовятся материалы для поощрения сотрудников Госавтоинспекции за грамотные и неравнодушные действия в экстренной ситуации. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В адрес регионального управления Госавтоинспекции поступило благодарственное письмо от мурманчанки Екатерины Бедной. Женщина поблагодарила сотрудников ДПС за помощь в экстренной ситуации, которая произошла ночью 6 июня.

По словам северянки, около двух часов ночи ее 82-летнему дедушке резко стало плохо. Прибывшие медики приняли решение о срочной госпитализации, однако столкнулись с проблемой: тяжелые носилки с пациентом было сложно спустить с восьмого этажа по узким лестничным пролетам.

На помощь родственникам пришли сотрудники отдельного специализированного взвода ДПС - Юрий Беззубко и Даниил Гайдук.

«Когда семья спешила к дедушке, их автомобиль остановил дорожный патруль. Узнав о случившемся, инспекторы прервали патрулирование и отправились за заявительницей к дому», - сообщили в УМВД региона.

Полицейские помогли родственникам и медикам аккуратно спустить носилки с пожилым мужчиной и погрузить его в машину скорой помощи. После этого пенсионера доставили в больницу.

В своем письме мурманчанка отметила профессионализм, отзывчивость и человечность сотрудников полиции. Сейчас готовятся материалы для поощрения сотрудников Госавтоинспекции за грамотные и неравнодушные действия в экстренной ситуации.

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