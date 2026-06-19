В Печенге капитально отремонтируют котельную к началу отопительного сезона

Специалисты заменят пять водогрейных котлов, установят новые металлические постаменты и обновят трубопроводы. Фото: администрация Печенгского округа.

В Печенге стартует капремонт котельной. Контракт на проведение работ уже заключен.

«Специалисты заменят пять водогрейных котлов, установят новые металлические постаменты и обновят трубопроводы. Кроме того, будет заменен 30-метровый стальной газоход с теплоизоляцией, а также два дымососа и запорная арматура», - сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Проект также предусматривает ремонт теплообменного оборудования, химическую промывку трех теплообменников сетевой воды и модернизацию систем автоматики с установкой современных приборов учета и регулирования.

Все работы планируется завершить до 1 октября 2026 года. Ремонт не повлияет на обеспечение жителей теплом и горячей водой: в отопительный сезон система будет работать штатно.

В министерстве отмечают, что после завершения модернизации надежность теплоснабжения всего поселка должна существенно повыситься.

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