В Мурманской области проверили коров, лошадей и оленей на опасные болезни

По итогам исследований опасных заболеваний не выявили: все результаты оказались отрицательными. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске и Кольском округе проверили сельскохозяйственных животных на опасные болезни. Ветеринары Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных провели противоэпизоотические мероприятия в хозяйстве «Тулома», а также у частных владельцев.

«Специалисты взяли 788 проб крови у крупного рогатого скота для проверки на бруцеллез и лейкоз. Кроме того, столько же животных обследовали на туберкулез. Также были отобраны пробы на сап у 49 животных, среди которых лошади, северные олени, лама и ослица». - сообщили в комитете по ветеринарии региона.

По итогам исследований опасных заболеваний не выявили: все результаты оказались отрицательными.

Такие проверки позволяют своевременно контролировать ситуацию и предотвращать распространение инфекций, представляющих опасность.

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