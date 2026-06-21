Жителям Мурманской области напомнили правила приучения питомцев к переноске

Для особенно тревожных питомцев подойдет метод с полотенцем: кошку осторожно заворачивают в ткань и вместе с ней помещают в переноску. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для многих кошек переноска ассоциируется исключительно с поездками к ветеринару и вызывает тревогу. Однако специалисты советуют заранее приучать питомца к контейнеру, чтобы сделать поездки более комфортными.

В первую очередь важно правильно выбрать переноску. Лучше всего подойдут прочные пластиковые модели с доступом как спереди, так и сверху. Внутрь стоит положить мягкое полотенце или подстилку с привычным для животного запахом.

«Чтобы кошка перестала воспринимать переноску как угрозу, ее советуют постоянно держать в комнате с открытой дверцей. Внутрь можно класть лакомства или любимые игрушки питомца. После того как животное начнет спокойно заходить внутрь, можно постепенно приучать его к закрытой дверце, увеличивая время пребывания в переноске», - отмечают в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Если кошке становится некомфортно, специалисты рекомендуют не торопиться и вернуться к предыдущему этапу обучения.

В ситуациях, когда времени на адаптацию нет, например перед срочным визитом к ветеринару, можно воспользоваться более быстрым способом. Переноску ставят вертикально дверцей вверх и аккуратно помещают животное внутрь задними лапами вперед.

Для особенно тревожных питомцев подойдет метод с полотенцем: кошку осторожно заворачивают в ткань и вместе с ней помещают в переноску.

Во время поездки специалисты советуют накрывать переноску плотной тканью. Это помогает снизить уровень стресса и защитить животное от лишних раздражителей.

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