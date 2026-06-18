Мурманские журналисты и писатели съездили к Литературной землянке

Мурманское отделение Союза журналистов России взяло Литературную землянку под шефство. Фото: Лев Федосеев / "Мурманский вестник"

17 июня представители сразу трех региональных отделений Союзов - журналистов, писателей и кинематографистов - поехали на полуостров Средний, где находится достопримечательность, о которой знают не все жители Мурманской области, а тех, кто там побывал, и вовсе гораздо меньше. Участники историко-патриотической акции Мурманского отделения Союза журналистов России посетили Литературную землянку, которая стала подшефной объединению.

В годы обороны Советского Заполярья здесь трудились Лев Кассиль, Василий Лебедев-Кумач, Константин Симонов, Юрий Яковлев, Михаил Александров, а также военные корреспонденты газет «Красная звезда» и «Краснофлотец» (с 1947 года — «На страже Заполярья»). К слову, 18 июня издание отмечает 89-летие.

«Ольга Попова, член нашего Союза из Печенгского округа, предложила взять под нашу охрану Литературную землянку, потому что это знаковое место для журналистов и писателей. Достаточно сказать, что здесь были написаны слова песни «Прощайте, скалистые горы». Мы попросили гидов сфотографировать памятник, чтобы понять, как он выглядит. В прошлом году взяли краски и приехали сюда, чтобы его обновить, убрать мусор, починить подъездные плиты», - рассказала председатель Мурманского отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова.

В этом году у памятного знака провели митинг при поддержке Северного флота, возложили цветы.

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