В Мурманской области на 75% сократилось число наркопреступлений среди подростков

Глава региона призвал усилить аналитическую и координационную работу, чтобы своевременно реагировать на новые способы распространения наркотиков. Фото: gov-murman.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел заседание региональной антинаркотической комиссии. Главной темой встречи стала защита детей и молодежи от вовлечения в незаконный оборот наркотиков.

По данным, озвученным на заседании, за первые пять месяцев 2026 года количество наркопреступлений, совершенных подростками, сократилось на 75%. Также уменьшилось число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете из-за употребления наркотических веществ.

«В школах, колледжах и вузах продолжается системная профилактическая работа. Социально-психологическим тестированием охвачено более 96% обучающихся. По его результатам специалисты проводят адресную работу с подростками, которые находятся в группе риска», - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что профилактика наркомании требует совместной работы органов власти, правоохранителей, образовательных учреждений, медиков, общественных организаций и родителей. Также он призвал усилить аналитическую и координационную работу, чтобы своевременно реагировать на новые способы распространения наркотиков.

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