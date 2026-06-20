В Мурманске готовятся к проведению Дня рыбака

День рыбака родился в Мурманске. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области начали подготовку к одному из главных для региона профессиональных праздников - Дню рыбака.

Именно в Кольском Заполярье он родился - впервые его провели в Мурманске 21 июня 1964 года. Дату выбрали в честь годовщины выхода в рейс первого промыслового траулера «Зубатка» (1920 год) после того, как от Архангельска и Мурманска отошла белая армия. Спустя год День рыбака отмечала вся страна. Дата празднования выпадает на второе воскресенье июля.

Ожидается, что в этом году День рыбака в Мурманске отметят 12 июля, но часть мероприятий пройдет и в дни накануне.

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