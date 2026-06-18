На стадионе «Строитель» в Мурманске сыграют футбольный матч памяти 1941 года

Горожан и гостей Мурманска приглашают принять участие в памятном мероприятии. Фото: Алексей ФОКИН.

22 июня в Мурманске состоится памятный футбольный матч, посвященный событиям первого дня Великой Отечественной войны. Игра начнется в 19.00 на стадионе Стадион «Строитель», который ранее был известен как «Пищевик».

«На поле выйдут команды «Рыбник Севера» и «Динамо». Они воссоздадут матч, который проходил в июне 1941 года и был прерван после известия о начале войны», - отметил глава города Иван Лебедев.

Горожан и гостей Мурманска приглашают принять участие в памятном мероприятии и поддержать традицию, посвященную сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

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