Жителей Мурманской области предупредили о ливнях и грозах 17 июня

По данным мурманского УГМС, местами по региону прогнозируется сильный дождь и грозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области днем 17 июня ухудшится погода. По данным мурманского УГМС, местами по региону прогнозируется сильный дождь и грозы.

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь , днем в отдельных районах сильный. Местами грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха днем +9+14, местами +16+21», - сообщили в гидрометцентре.

Жителей просят по возможности отказаться от длительных прогулок и поездок во время ливней. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части.

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