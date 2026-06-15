Человек попал в реанимацию после буксировки УАЗа в Кандалакшском округе

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

В Кандалакшском округе вечером 14 июня произошло серьезное ДТП с участием буксируемого автомобиля. На 108-м километре автодороги Умба - Кандалакша водитель Renault Duster буксировал на гибкой сцепке УАЗ.

«Во время движения произошло ослабление буксировочного троса, из-за чего переднее колесо буксируемой машины оказалось заблокировано. УАЗ потерял устойчивость и перевернулся на левый бок», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

В аварии пострадал пассажир УАЗа 1960 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, его увезли в реанимацию Кандалакшской ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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