В Корпорации развития Мурманской области сменился генеральный директор

Генеральным директором АО «Корпорация развития Мурманской области» назначена Елена Нестерович. Ранее она занимала должность первого замгендиректора организации.
На новом посту Елена Нестерович продолжит курировать работу по привлечению инвестиций и сопровождению крупных проектов в регионе. До назначения она отвечала за инвестиционный блок и реализацию проектов в различных сферах экономики, включая промышленность, туризм и государственно-частное партнерство.
Елена Нестерович родилась в Оленегорске и окончила Мурманский государственный педагогический университет по специальности «экономист-математик». С 2018 года она работала на руководящих должностях в сферах строительства, информационных технологий, розничной торговли и инвестиционного развития.
«Назначение Елены Нестерович - это ставка на своего, проверенного управленца, который родился, вырос и построил карьеру в Мурманской области. Она знает экономику региона изнутри, вела реальные проекты на позициях первого заместителя Корпорации и в бизнесе», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Прежний гендиректор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса назначен первым замминистра развития Арктики и экономики Мурманской области. На новой должности он будет заниматься вопросами привлечения инвесторов в регион.
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