Пришел за 100 рублями, а ушел со 150 тысячами. Житель Кильдинстроя похитил сбережения женщины, которая ему помогала

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кольском округе полицейские задержали мужчину, который под видом просьбы занять 100 рублей обокрал свою знакомую.

58-летняя жительница Кильдинстря рассказала, что из ее квартиры пропали 150 тысяч рублей - все накопления, которые она откладывала на личные нужды.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, накануне к северянке пришел ее давний знакомый. Мужчина попросил одолжить ему 100 рублей, и хозяйка впустила гостя в квартиру, поскольку хорошо его знала и не раз помогала деньгами.

«Пока женщина была в другой комнате, мужчина воспользовался ее отсутствием. Он знал, где хранятся сбережения и забрал все 150 тысяч рублей. Уходя, он также взял обещанные ему 100 рублей», - сообщили в УМВД региона.

Северянка призналась, что не подозревала знакомого в причастности к пропаже денег - уж слишком доверяла ему. Безработного жителя Кильдинстроя задержали. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru