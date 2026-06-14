Более 100 подростков за год оказались втянуты в наркобизнес в Мурманской области

Подростков нередко вовлекают в преступную деятельность обещаниями быстрого и легкого заработка. Фото: Ольга ЮШКОВА.

СУ СК России по Мурманской области напомнило несовершеннолетним и их родителям об уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков.

Подростков нередко вовлекают в преступную деятельность обещаниями быстрого и легкого заработка. Из-за недостатка жизненного опыта многие не осознают серьезности последствий и становятся участниками преступных схем.

«Только за прошлый год было расследовано более 100 преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в наркобизнес. Большинство подростков получили реальные сроки лишения свободы», - сообщили в ведомстве.

Так, 17-летний житель Мурманска был осужден на полтора года лишения свободы за три эпизода покушения на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Другой подросток того же возраста получил четыре года лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах. Сейчас оба отбывают наказание в воспитательной колонии.

В Следственном комитете призвали молодых людей не соглашаться на сомнительные предложения о заработке и помнить, что участие в распространении наркотиков влечет серьезную уголовную ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru