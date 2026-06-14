В Мурманске объяснили, как покос травы влияет на безопасность жителей

Правильный покос помогает укреплять корневую систему растений и защищает почву от эрозии. Фото: t.me/ilebedevmurmansk

В Мурманске продолжаются сезонные работы по благоустройству. Помимо ремонта дорог и тротуаров, а также уборки общественных пространств, в городе регулярно косят траву.

О том, почему эти работы важны, рассказал глава Мурманска Иван Лебедев.

«Высокая трава может закрывать дорожные знаки, ухудшать обзор на перекрестках и затруднять доступ к инженерным коммуникациям. Кроме того, сухая растительность повышает риск возникновения пожаров», - отметил мэр.

Густые заросли также создают благоприятные условия для размножения клещей и комаров, а еще способствуют накоплению мусора.

Правильный покос помогает укреплять корневую систему растений и защищает почву от эрозии. Отдельное внимание уделяется борьбе с борщевиком Сосновского.

При проведении работ соблюдаются установленные требования. Высота среза травы должна составлять не менее 7–10 сантиметров. Для уничтожения борщевика действует особый регламент: после скашивания растения сразу упаковывают и вывозят, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

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