Более 800 жителей Мурманской области впервые сдали кровь в 2025 году

Доноры имеют право на оплачиваемые дни отдыха, которые можно присоединить к отпуску. Также им предоставляют бесплатное питание или денежную компенсацию. Фото: vk.com/minzdrav_51

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Как рассказали в минздраве Мурманской области, с начала 2025 года кровь сдали 4,9 тысячи жителей региона. При этом 803 человека впервые стали донорами. Еще 124 северянина получили нагрудный знак «Почетный донор России».

Стать донором может любой человек в возрасте от 18 до 65 лет с массой тела более 50 килограммов и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Перед сдачей крови необходимо соблюдать несколько правил. За три дня следует отказаться от приема аспирина, за двое суток - от алкоголя, а за день исключить жирную пищу. В день донации важно хорошо выспаться, легко позавтракать и взять с собой паспорт.

«Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины - не более четырех. Между донациями крови должно пройти не менее 60 дней, плазмы - не менее 14 дней. После процедуры рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок и пить больше жидкости», - отметили в минздраве.

Доноры имеют право на оплачиваемые дни отдыха, которые можно присоединить к отпуску. Также им предоставляют бесплатное питание или денежную компенсацию.

Тем, кто регулярно сдает кровь, может быть присвоено звание «Почетный донор». Оно дает право на ряд мер поддержки, включая внеочередное медобслуживание по полису ОМС, приоритетное получение льготных путевок в санатории и ежегодную денежную выплату.

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