Пьяный житель Оленегорска вышел к соседке с ножом после замечания о шуме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Оленегорске возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который угрожал пожилой соседке ножом.
Поздним вечером в дежурную часть сообщили о конфликте в подъезде одного из домов на улице Строительной. Очевидцы рассказали, что мужчина с ножом стал угрожать пенсионерке.
«По предварительным данным, мужчина распивал спиртное у себя дома и поссорился со знакомым. Конфликт продолжился на лестничной площадке. Шум привлек внимание пожилой соседки, которая вышла из квартиры и сделала замечание», - сообщили в УМВД региона.
В ответ северянин зашел домой, взял кухонный нож и вернулся к пенсионерке, после чего стал угрожать ей физической расправой. Женщина восприняла угрозы как реальные и испугалась за свою жизнь и здоровье.
В отношении буйного соседа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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