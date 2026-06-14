Пьяный житель Оленегорска вышел к соседке с ножом после замечания о шуме

Женщина восприняла угрозы как реальные и испугалась за свою жизнь и здоровье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Оленегорске возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который угрожал пожилой соседке ножом.

Поздним вечером в дежурную часть сообщили о конфликте в подъезде одного из домов на улице Строительной. Очевидцы рассказали, что мужчина с ножом стал угрожать пенсионерке.

«По предварительным данным, мужчина распивал спиртное у себя дома и поссорился со знакомым. Конфликт продолжился на лестничной площадке. Шум привлек внимание пожилой соседки, которая вышла из квартиры и сделала замечание», - сообщили в УМВД региона.

В ответ северянин зашел домой, взял кухонный нож и вернулся к пенсионерке, после чего стал угрожать ей физической расправой. Женщина восприняла угрозы как реальные и испугалась за свою жизнь и здоровье.

В отношении буйного соседа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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