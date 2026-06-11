Знала о способах обмана, но все равно поверила. Жительница Мончегорска стала жертвой мошенников

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, но личности преступников пока не установлены. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

52-летняя жительница Мончегорска стала жертвой мошенников. О способах обмана она знала, но когда столкнулась с ними лично - поверила и лишилась 157 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области, особенностью преступления стало то, что северянка не смогла толком объяснить, как именно она потеряла деньги.

С ней связали неизвестные, которые стали диктовать, что делать, и женщина все выполнила. Как она рассказала, отчет, что именно она делает, жертва себе не отдавала.

«Следуя инструкциям звонивших, северянка собственноручно установила на свой мобильный телефон приложение, рекомендованное собеседниками, о происхождении и назначении которого она не имела никакого представления. Практически сразу после этого с ее банковского счета три раза списали деньги на общую сумму почти 157 тысяч рублей», - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, но личности преступников пока не установлены.

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