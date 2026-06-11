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НовостиОбщество11 июня 2026 12:43

В океанариуме Мурманска при помощи северян пытаются завершить реконструкцию

На открытое письмо Мурманского океанариума поступила реакция
Ника СВЕТЛОВА
На открытое письмо Мурманского океанариума поступила реакция.

На открытое письмо Мурманского океанариума поступила реакция.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале июня коллектив Мурманского океанариума опубликовал открытое письмо губернатору Мурманской области с просьбой помочь решить ворох накопившихся у организации проблем: сотрудники с февраля не получают зарплату, реконструкция, без которой не будет лицензии на работу, застопорилась из-за финансовых проблем, а из-за долгов у океанариума могут изъять земельный участок под зданием.

И подвижки есть.

«Власти дали ответную реакцию на наше обращение, идут поиски возможных вариантов, ожидаем!», - рассказали в океанариуме.

А пока здесь при помощи северян пытаются завершить реконструкцию. Неравнодушные жители региона уже собрали деньги на закупку оборудования. Также в организации сообщили, что при помощи волонтера начались плотницкие работы и подписан договор на ремонт вентиляции.

«Сейчас идет закупка комплектующих, после праздников должны приступить к работе, опять же оплата за счет народного сбора», - уточнили в океанариуме.

Ранее в прокуратуре сообщили, что держат содержание животных на контроле.

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