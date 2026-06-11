В океанариуме Мурманска при помощи северян пытаются завершить реконструкцию

На открытое письмо Мурманского океанариума поступила реакция. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале июня коллектив Мурманского океанариума опубликовал открытое письмо губернатору Мурманской области с просьбой помочь решить ворох накопившихся у организации проблем: сотрудники с февраля не получают зарплату, реконструкция, без которой не будет лицензии на работу, застопорилась из-за финансовых проблем, а из-за долгов у океанариума могут изъять земельный участок под зданием.

И подвижки есть.

«Власти дали ответную реакцию на наше обращение, идут поиски возможных вариантов, ожидаем!», - рассказали в океанариуме.

А пока здесь при помощи северян пытаются завершить реконструкцию. Неравнодушные жители региона уже собрали деньги на закупку оборудования. Также в организации сообщили, что при помощи волонтера начались плотницкие работы и подписан договор на ремонт вентиляции.

«Сейчас идет закупка комплектующих, после праздников должны приступить к работе, опять же оплата за счет народного сбора», - уточнили в океанариуме.

Ранее в прокуратуре сообщили, что держат содержание животных на контроле.

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