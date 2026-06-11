Для победившего СМА мальчика из Мурманска закрыли сбор на реабилитацию

Диагноз Мише поставили в восемь месяцев, с такой болезнью часто не доживают и от трех лет. Фото: vk.ru/club190223159

Семья семилетнего Миши Жукова из Мурманска сообщила радостную новость: удалось закрыть сбор на реабилитацию для мальчика, в свое время победившего спинальную мышечную атрофию. Сумма составляла 278 тысяч рублей, и ее помогли собрать неравнодушные к судьбе юного северянина люди. И даже с излишком!

«Пересбор получился 24 475,47 рубля. Общим мнением было принято решение эти деньги потратить на билеты до/обратно Казань-Мурманск для Миши. Чеки и билеты будут приложены по факту их исполнения. Искренне благодарим всех, кто нам помог», - написали родные мальчика в группе его поддержки в ВК «Мишины новости».

Диагноз Мише поставили в восемь месяцев, с такой болезнью часто не доживают и от трех лет. Спас его самый дорогой укол в мире стоимостью 200 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru