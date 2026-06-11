С начала года в ДТП на дорогах Мурманской области пострадали 42 ребенка

В Мурманской области с начала 2026 года зарегистрировали 39 ДТП с участием несовершеннолетних. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области с начала 2026 года зарегистрировали 39 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих авариях погиб один ребенок, еще 42 получили травмы.

В связи с тревожной статистикой с 11 по 15 июня Госавтоинспекция региона проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».

«Главная цель акции - предотвратить новые ДТП с участием детей и повысить безопасность самых юных участников дорожного движения. Во время профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением ПДД вблизи образовательных учреждений, включая школьные лагеря и детсады», - отметили в Госавтоинспекции региона.

Особое внимание инспекторы уделят пешеходным переходам и маршрутам, проходящим рядом с местами массового пребывания детей.

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