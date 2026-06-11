Мурманские барабанщики будут играть сутки без остановки ради благотворительности

Марафон стартует в 14.00 13 июня и завершится в 14.00 14 июня. Все это время будет вестись онлайн-трансляция. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области барабанная школа DrumTamTam вновь проведет благотворительную акцию «24 часа барабана». Музыканты будут непрерывно играть в течение суток, собирая средства на помощь детям.

Марафон стартует в 14.00 13 июня и завершится в 14.00 14 июня. Все это время будет вестись онлайн-трансляция.

В этом году площадкой для акции станет туристический комплекс «Лапландская деревня». Организаторы отмечают, что северяне смогут не только наблюдать за трансляцией в интернете, но и приехать на место проведения мероприятия, чтобы поддержать участников лично.

«Как и в прошлом году, все средства, собранные во время марафона, будут направлены региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана», - сообщили организаторы.

Зрителей ждут не только выступления барабанщиков, но и выступления других творческих коллективов, а также возможность насладиться природой Кольского Заполярья во время полярного дня.

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