Арсений Головко родился в 1906 году в станице Прохладная. Фото: Совет депутатов города Мурманска

10 июня исполнилось 120 лет со дня рождения адмирала Арсения Головко - одного из известных командующих Северным флотом. О юбилейной дате напомнил председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь.

Арсений Головко родился в 1906 году в станице Прохладная. Службу он начинал на Черноморском флоте, затем продолжил на Тихоокеанском. С июля 1940 года по апрель 1946 года Головко возглавлял Северный флот и руководил им в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Одной из самых важных страниц в биографии адмирала стало решение перевести Северный флот на повышенную боевую готовность еще до начала войны.

17 июня 1941 года, не дожидаясь указаний из Москвы, Головко распорядился усилить наблюдение, подготовить авиацию к немедленному вылету и укрыть корабли в бухтах Кольского залива. Это решение впоследствии сыграло важную роль в обеспечении готовности флота к нападению Германии.

«Северный флот, уступая противнику по числу кораблей, подводных лодок и авиации, сумел не только выстоять, но и добиться победы на одном из самых сложных морских театров военных действий», - отметил Игорь Морарь.

Особое место в воспоминаниях Головко занимали моряки-североморцы и бойцы морской пехоты, проявлявшие исключительное мужество в боях за Кольское Заполярье.

Арсений Головко не получил звание Героя Советского Союза, однако заслужил искреннее уважение и признательность моряков, служивших под его командованием, а его имя навсегда осталось в истории Северного флота и Мурманской области.

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