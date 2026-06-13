Жителю Мурманска, который хотел продать гараж, сказали, что он не собственник

Суд встал на сторону семьи и удовлетворил иск в полном объеме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Мурманска пришлось идти в суд с иском против автогаражного кооператива, чтобы доказать, что ее сын - законный собственник гаража.

Муж женщины умер в 2020 году, по завещанию гараж унаследовал сын. Умерший мужчина в свою очередь был сыном и наследником собственника гаража, входящего гаражно-строительный кооператив, что подтверждается справкой о членстве в гаражно-строительном кооперативе, выданной в 1970 году и сводным оценочным актом гаража от 18 сентября 1983 года.

«При жизни собственник гаража документы, подтверждающие право собственности на гаражный бокс, не оформил. После смерти отца наследодатель по завещанию фактически вступил в права наследования имуществом, что подтверждается записями в членской книжке, квитанциями об оплате аренды, электроэнергии. После вступления в наследство истец обратилась в правление АГК с заявлением о принятии ее в члены кооператива, которое было удовлетворено. С момента принятия в члены кооператива истец пользовалась гаражом на праве собственности, оплачивала членские взносы», - сообщили в пресс-службе Ленинского суда Мурманска.

Проблемы начались в 2023 году, когда сын решил выйти из кооператива и продать гараж, и тогда ему сказали, что он не собственник и не член кооператива, а после и вовсе ограничили доступ к гаражу. Доказывать иное пришлось через суд.

Тот встал на сторону семьи и удовлетворил иск в полном объеме.

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