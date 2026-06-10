Кинотеатр «Мурманск» с 1 июня закрылся на ремонт

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Кинотеатр «Мурманск» с 1 июня закрыли на ремонт. Об этом сообщили в официальной группе организации в соцсетях. Сроки окончания ремонтных работ не уточняются.
При этом кинотеатр «Аврора» все лето будет работать только с 13.00. Утренних сеансов не планируется.
Напомним: последний раз кинотеатр обновляли в 2014 году.
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