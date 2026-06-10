В акватории Мурманской области заметили запутавшегося в снастях горбатого кита

Кита, которому, вероятно, нужна помощь, увидели в акватории Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2024 году в Мурманской области провели первую в России спасательную операцию ради краснокнижного горбатого кита. Тогда с большим трудом удалось освободить от рыболовных снастей кита Станислава.

Спустя два года ситуация может повториться. Как рассказали биолог, специалисты по морским млекопитающим Анастасия Куница, в акватории Мурманской области заметили еще одного запутавшегося в снастях горбатого кита.

«Для оценки состояния кита и принятия решения о необходимости проведения спасательной операции особенно важны хорошие фотографии и видео, на которых можно рассмотреть тело животного, плавники, хвост и возможные элементы запутывания», - написала Анастасия Куница в своем Telegram-канале.

Фотографии и видео с китом, которые могут помочь, просят присылать через канал или по почте kunicaaa@mauniver.ru.

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