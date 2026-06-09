У «Алеши» в Мурманске начались инженерные изыскания и геодезические измерения

Глава Мурманска Иван Лебедев сообщил о старте плановых работ по сохранению мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Мурманска Иван Лебедев сообщил о старте плановых работ по сохранению мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Напомним, что масштабная реконструкция, какой не было с момента открытия комплекса, продлится три года.

Сейчас на объекте начались инженерные изыскания и геодезические измерения.

«Эти работы необходимы для того, чтобы оценить текущее состояние грунта, фундамента и несущих конструкций мемориального комплекса. Геодезия и изыскания — это стандартная процедура мониторинга состояния любого крупного объекта. Полученные данные лягут в основу дальнейших мероприятий по сохранению мемориала», - рассказал Иван Лебедев.

Водителям напоминают, что проезд к «Алеше» закрыт.

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