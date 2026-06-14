В Роспотребнадзоре Мурманской области назвали важные правила покупки летних ягод

Приобретайте ягоды только в официальных местах торговли - магазинах, на рынках и в специализированных палатках. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением ягодного сезона специалисты регионального Роспотребнадзора напомнили жителям Мурманской области, как правильно выбирать и хранить ягоды.

В ведомстве отмечают, что ягоды - продукт скоропортящийся, поэтому покупать их впрок не рекомендуется.

«При выборе стоит обращать внимание на внешний вид. Качественные плоды должны иметь однородный яркий цвет, упругую мякоть и неповрежденную кожицу. Плодоножки должны быть зелеными, эластичными и отделяться от ягоды с небольшим усилием», - сообщили в ведомстве.

Приобретайте ягоды только в официальных местах торговли - магазинах, на рынках и в специализированных палатках. Также предпочтение лучше отдавать местной сезонной продукции.

От покупки или употребления ягод следует отказаться, если на них появилась плесень, слизь или ощущается кислый запах либо запах брожения. Хранить ягоды рекомендуется немытыми в холодильнике, а перед употреблением тщательно промывать под проточной водой.

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