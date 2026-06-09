Жителей Мурманской области призывают выбрать территории для благоустройства

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области завершается Всероссийское голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. Оно продлится до 12 июня включительно.

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, свой выбор уже сделали более 64 тысяч жителей региона.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Благодаря программе в Мурманской области уже обновили 184 общественных пространства. В этом году жители могут сделать выбор из 34 территорий, расположенных в разных муниципалитетах региона», - отметил глава региона.

Принять участие в голосовании могут жители Мурманской области старше 14 лет. Сделать это можно по месту проживания через специальную онлайн-платформу. Итоги голосования определят территории, которые будут благоустраивать в ближайшие годы.

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