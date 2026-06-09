Обиделся и решил отомстить. Безработный житель Мурманска украл деньги у бывшей жены

В УМВД напоминают, что пароль от банковского приложения нельзя никому говорить. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске будут судить за кражу с банковского счета 31-летнего безработного мужчину. Из-за обиды он решил тайно забрать деньги у бывшей жены.

30-летняя северянка обнаружила, что у нее со счета пропали 10 тысяч рублей. Подозрения пали на бывшего мужа, с которым женщина жила в одной квартире, несмотря на развод. Во время очередного бытового конфликта мужчина решил отомстить экс-супруге.

«Зная пароль цифрового ключа доступа к мобильному телефону бывшей возлюбленной, а также логин в приложении банка, злоумышленник дождался момента, когда женщина отвлеклась. Используя доступ к ее учетной записи, он инициировал перевод 10 тысяч рублей на принадлежащий ему банковский счет», - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области

Когда к мужчине пришли сотрудники полиции, он не стал скрывать, что сделал. За кражу ему грозит до шести лет колонии, сейчас мурманчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В УМВД напоминают, что пароль от банковского приложения нельзя никому говорить.

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