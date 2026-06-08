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НовостиОбщество8 июня 2026 13:47

В Мурманске пенсионерке вернули проданную под влиянием мошенников квартиру

В Мурманске признали недействительной сделку по продаже квартиры пожилой женщины
Наталья ЛОБАНОВА
11 февраля 2026 года суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры.

11 февраля 2026 года суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска помогла пенсионерке вернуть квартиру, которую она продала под влиянием мошенников. Это было ее единственное жилье.

«Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдала органическим расстройством психики и на момент совершения сделки не могла в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими», - сообщили в прокуратуре региона.

Для защиты прав пенсионерки прокурор обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи квартиры недействительным и применении последствий недействительности сделки.

11 февраля 2026 года суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры. Покупатель попытался оспорить это решение, однако 3 июня Мурманский областной суд оставил его без изменений. Решение вступило в законную силу.

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