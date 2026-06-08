В Мурманске пенсионерке вернули проданную под влиянием мошенников квартиру

11 февраля 2026 года суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска помогла пенсионерке вернуть квартиру, которую она продала под влиянием мошенников. Это было ее единственное жилье.

«Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдала органическим расстройством психики и на момент совершения сделки не могла в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими», - сообщили в прокуратуре региона.

Для защиты прав пенсионерки прокурор обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи квартиры недействительным и применении последствий недействительности сделки.

11 февраля 2026 года суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры. Покупатель попытался оспорить это решение, однако 3 июня Мурманский областной суд оставил его без изменений. Решение вступило в законную силу.

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