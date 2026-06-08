Вице-президент федерации шахмат в Мурманской области Сергей Якименко впал в кому

В Мурманске разгорелись страсти вокруг региональной Федерации шахмат. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске разгорелись страсти вокруг региональной Федерации шахмат. Шахматный клуб и тематическое отделение МОДЮСШ должны покинуть здание, в котором работали годами - недавно поступил звонок от собственников здания, с уведомлением, что до 6 июня они должны съехать.

Вице-президент федерации шахмат в Мурманской области Сергей Якименко так близко к сердцу принял эту новость, что впал в кому.

«Сергей Викторович отличается не очень крепким здоровьем, он — диабетик, и на фоне всех переживаний попал в больницу. Сейчас находится в «Севрыбе», в коме, — рассказал «АиФ-Мурманск» президент федерации шахмат города Мурманска Дмитрий Никипелов. — А его дети сейчас готовятся к поездке на первенство России в Сочи, то есть они были лишены места для тренировок».

Официальная причина, по которой шахматистам надо искать новый дом, - капитальный ремонт здания. Нового места для клуба пока нет.

Проблему озвучили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, губернатор Андрей Чибис поручил разобраться в ситуации и помочь спортсменам.

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