Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Мурманскую область

В Мурманске Михаил Мурашко посетит Центр охраны здоровья семьи и репродукции перинатального центра, а также поликлинику на улице Морской. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит с рабочим визитом Мурманскую область. В программе поездки - посещение медицинских учреждений Мурманска и Североморска, а также встреча с губернатором Андреем Чибисом.

В Североморске глава Минздрава осмотрит ход ремонтных работ в хирургическом корпусе Центральной районной больницы ЗАТО.

В Мурманске Михаил Мурашко посетит Центр охраны здоровья семьи и репродукции перинатального центра, а также поликлинику на улице Морской. Также в программе значится посещение круглосуточного стационара Мурманской областной больницы имени П. А. Баяндина.

Во второй половине дня министр встретится с губернатором. Также запланирована церемония награждения медицинских работников региона.

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