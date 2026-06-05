Почти 3 тысячи выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку в Мурманской области

Результаты ЕГЭ по этому предмету выпускники узнают не позднее 23 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области ЕГЭ по русскому языку прошел без нарушений. В этом году экзамен сдавали 2,9 тысячи одиннадцатиклассников. Для проведения итоговой работы были организованы 28 пунктов.

Русский язык является обязательным предметом для получения аттестата о среднем общем образовании. Также результаты экзамена нужны для поступления в вузы независимо от выбранного направления подготовки.

«Русский язык – это наш родной язык, часть нашей культуры и истории. Успешная сдача экзамена открывает выпускникам путь к получению аттестата и поступлению в выбранный вуз. Желаю ребятам уверенности, спокойствия и высоких результатов. Пусть все знания, которые они получили за годы учебы, помогут сделать еще один важный шаг навстречу своей мечте», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Результаты ЕГЭ по этому предмету выпускники узнают не позднее 23 июня.

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