Мурманский краеведческий музей номинировали на премию Russian Traveler Awards

Голосование продлится до 30 октября, а победителей объявят в ноябре 2026 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманский областной краеведческий музей вошел в число номинантов национальной туристической премии Russian Traveler Awards.

«Учреждение представлено в категории «Культурно-исторический объект/музей», в которой участвуют музеи, памятники, монументы и другие объекты, имеющие историческую, культурную, архитектурную или этнографическую ценность», - сообщили в минкультуры региона.

Северян приглашают поддержать музей в народном голосовании. Для этого необходимо найти учреждение в списке участников на сайте премии и отдать за него свой голос.

Голосование продлится до 30 октября, а победителей объявят в ноябре 2026 года.

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