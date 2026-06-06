Житель Мурманска украл из незакрытой машины 3 миллиона рублей

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор 24-летнему северянину, которого обвиняли в краже в особо крупном размере.
«6 февраля 2026 года молодой человек во время уборки дворовой территории увидел автомобиль, двери которого были не закрыты. В салоне автомобиля подсудимый обнаружил пакет с денежными средствами в размере 2,9 миллиона рублей и похитил их», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.
Владелец денег быстро обнаружил пропажу и обратился в полицию, а правоохранители всего за несколько часов обнаружили молодого человека. Деньги вернулись, а вот северянин попал под уголовную статью. В суде он полностью признал свою вину.
Теперь год он проведет в исправительной колонии общего режима.
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