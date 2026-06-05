Мончегорск четвертый раз принимает кинофестиваль «Озера вокруг нас»

Номинаций для участников три: «Город в лицах», «Природа», «Жизнь города». Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мончегорск в четвертый раз станет частью кинофестиваля «Озера вокруг нас», который поддерживает авторов, рассказывающих о современном Севере.

Как отмечают в Агентстве развития Мончегорска, еще несколько лет назад кинофестиваль начинался как локальная инициатива и попытка показать Мончегорск через истории его жителей, сейчас же проект постепенно становится площадкой для разговора о современном Севере в целом.

Номинаций для участников три: «Город в лицах», «Природа», «Жизнь города». В работах, в зависимости от направления, должны рассказываться судьбы реальных северян, тех, кто меняет жизнь Мончегорска, быть продемонстрированы красота северной природы, яркие для региона события.

Также впервые будут приниматься фильмы в спецноминации «Нейрокино» - они должны быть полностью или частично сняты с использованием искусственного интеллекта. Как уточнили представители фестивали, оценивать работы будут по соответствию теме фестиваля и связи с территорией, идее, драматургии и цельности авторского замысла, визуально целостности, художественному решению, технический грамотности применения ИИ.

Также авторы проекта отмечают, что победа на кинофестивале, помимо ценных призов дает возможность показать себя потенциальным заказчикам и закрепить себя на фоне остальных операторов Мурманской области.

«Также победители зачастую получают приглашения о сотрудничестве от Агентства развития Мончегорска, ТИЦ региона, мурманского бизнеса и т.д. И работы победителей в последующем будут публиковаться на ресурсах Агентства развития Мончегорска (в том числе показываться на выездных масштабных мероприятиях). Например, призер нашего прошлого кинофестиваля Василий Негодин (не стал победителем Гран-при, но победил в номинациях и взял приз зрительских симпатий) получил всеобщую популярность. О нем не раз писали СМИ, приглашали на телевидение», - рассказали представители «Озера вокруг нас».

Также участников ждет образовательная программа.

Заявки на участие будут принимать до 25 сентября, подробности можно узнать в официальной группе кинофестиваля в ВК.

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