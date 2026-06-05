В Мурманске пройдет праздник ко Дню образования российской полиции

Внутри торгового комплекса гостей ждет концерт творческого коллектива УМВД и дорожный квиз для юных пешеходов с подарками за знание правил дорожного движения. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске пройдет акция «Один день с полицией Мурманска» (6+), приуроченная ко Дню образования российской полиции. Горожан приглашают 6 июня в ТРК Plazma.

Мероприятия начнутся в 14.00 и пройдут как на площадке перед входом в ТРК, так и внутри комплекса.

«Мурманчане смогут познакомиться с работой различных подразделений полиции. Гостям покажут автомобили ДПС и ППС, разрешат посидеть за рулем служебных машин, а также представят современные образцы вооружения и музейные экспонаты, включая форму прошлых лет и старинные приборы», - сообщили в УМВД Мурманской области.

Запланировано также выступление кинологов со служебными собаками, работа передвижной криминалистической лаборатории, где можно попробовать снять отпечатки пальцев.

Внутри торгового комплекса гостей ждет концерт творческого коллектива УМВД и дорожный квиз для юных пешеходов с подарками за знание правил дорожного движения. А в 15.00 в кинозале ТРК пройдет показ документального фильма «Анатомия подвига», посвященного работе сотрудников полиции.

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