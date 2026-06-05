В Мурманской области судебный пристав задержал пьяного водителя после ДТП

Во время общения сотрудник ФССП заметил, что мужчина пьян, и вызвал сотрудников Госавтоинспекции. Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области

В Мурманской области судебный пристав Алексей Просоловский задержал нетрезвого водителя, который после ДТП попытался скрыться с места аварии. Мужчина возвращался домой после службы на личном автомобиле и стал свидетелем происшествия.

«Водитель автомобиля ВАЗ, двигавшийся по встречной полосе, наехал на стоявшую на обочине машину. После столкновения он не остановился и попытался уехать. Чтобы предотвратить дальнейшие нарушения, судебный пристав перегородил нарушителю путь своим автомобилем. После остановки водитель ВАЗ попытался скрыться уже пешком, однако пристав не позволил ему уйти», - сообщили в региональном УФССП.

Во время общения сотрудник ФССП заметил, что мужчина пьян, и вызвал сотрудников Госавтоинспекции. Прибывшим инспекторам передали водителя для дальнейшего разбирательства.

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