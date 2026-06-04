«Весил меньше килограмма». Врачи перинатального центра Мурманска спасли недоношенного младенца с аномалией сердца

Сейчас ребенок продолжает лечение под руководством лечащего врача Дмитрия Рогова и завотделением детской реанимации Михаила Кошеварникова. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В перинатальном центре Мурманского областного многопрофильного центра провели операцию на сердце новорожденному, который появился на свет недоношенным и весил меньше килограмма.

После рождения младенец находился в отделении детской реанимации. Во время обследования врачи выявили у малыша врожденную аномалию сердца, которая требовала срочного вмешательства хирургов.

«Учитывая тяжелое состояние ребенка, транспортировать его для лечения в федеральные клиники не представлялось возможным. Нашими врачами проведена срочная телемедицинская консультация с коллегами из Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета и было принято решение оперировать ребенка в перинатальном центре в Мурманске», - рассказал главный внештатный специалист акушер-гинеколог министерства здравоохранения Мурманской области Александр Залесный.

Операция прошла успешно. Сейчас ребенок продолжает лечение под руководством лечащего врача Дмитрия Рогова и завотделением детской реанимации Михаила Кошеварникова.

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