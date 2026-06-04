В Мурманске поздравили с 15-летием организацию «Дети-Ангелы Мурмана»

Сегодня «Дети-Ангелы Мурмана» объединяют более 200 семей со всей Мурманской области. Фото: Администрация города Мурманска

Мурманская региональная общественная организация детей с инвалидностью и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана» отметила 15-летие со дня основания. В честь юбилея для друзей, партнеров и волонтеров объединения организовали праздничное мероприятие в конгресс-отеле «Меридиан».

«Во время торжества замглавы города Мурманска Виктория Могила вручила руководителю организации Оксане Кошевич памятный адрес от главы Мурманска Ивана Лебедева. Она отметила, что участники объединения не только поддерживают семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, но и активно занимаются просветительской работой, продвигая идеи добра, терпимости и гуманизма», - сообщили в администрации Мурманска.

Сегодня «Дети-Ангелы Мурмана» объединяют более 200 семей со всей Мурманской области. Организация оказывает помощь людям с особенностями здоровья и их близким, участвует в обсуждении проектов доступной городской среды, работает со школами и привлекает к своей деятельности волонтеров.