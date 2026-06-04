Получал по 150 долларов в день. В Мурманске задержали администратора сим-боксов для подмены номеров

Как установили специалисты, с помощью изъятого оборудования было сгенерировано более 600 абонентских номеров, которые могли использоваться для звонков потенциальным жертвам. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мурманске сотрудники полиции и регионального ФСБ пресекли работу нелегальной инфраструктуры связи, которую использовали телефонные мошенники для обмана жителей разных регионов России.

Задержан 35-летний житель Оренбургской области. По данным следствия, он входил в состав организованной группы и обслуживал специальное оборудование: сим-боксы, позволяющие подменять абонентские номера и обеспечивать связь для зарубежных мошеннических колл-центров.

«Установлено, что в мае мужчина прибыл в Мурманскую область по указанию организаторов схемы. Для размещения оборудования он арендовал три квартиры в Октябрьском округе Мурманска, где установил сим-боксы и виртуальную телефонную станцию», - сообщили в УМВД региона.

Нелегальную деятельность пресекли во время обыска. В момент задержания оборудование работало и использовалось для совершения мошеннических звонков. Полицейские изъяли многоканальный сим-бокс, ноутбук с программами для удаленного управления и маршрутизаторы. Технику направили на компьютерно-техническую экспертизу.

За обслуживание оборудования подозреваемый получал около 150 долларов в день. Часть выплат производилась в криптовалюте.

Как установили специалисты, с помощью изъятого оборудования было сгенерировано более 600 абонентских номеров, которые могли использоваться для звонков потенциальным жертвам. Точное число пострадавших сейчас устанавливается.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ — «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное в составе организованной группы». Его взяли под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать всех участников преступной схемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru