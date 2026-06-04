В Мурманской области хотят установить лимит на добычу 158 бурых медведей

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 16 июня. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области планируют установить лимит на добычу бурых медведей старше одного года в предстоящем охотничьем сезоне. Проект соответствующего постановления опубликован на портале «Открытый электронный регион».

Согласно документу, предлагается разрешить добычу 158 животных. Лимит рассчитан исходя из 15% от общей численности популяции, которая в регионе оценивается в 1056 особей.

Квота будет действовать с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

Наибольший лимит предусмотрен для Ловозерского округа - 24 медведя при численности популяции в 119 особей. В Кандалакшском округе предлагается разрешить добычу 21 животного, в Кольском округе - 18.

При этом охота на бурых медведей по-прежнему будет запрещена на ООПТ федерального значения независимо от установленного лимита.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 16 июня.

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