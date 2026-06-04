В Мончегорске в День Победы пропала 85-летняя бабушка в розовой куртке

Пенсионерка ушла из дома 9 мая (проспект Ленина, 7) и не вернулась. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мончегорске уже месяц ищут 85-летнюю Нину Павловну Дмитриеву. Пенсионерка ушла из дома 9 мая (проспект Ленина, 7) и не вернулась.

Приметы: рост 165-170 см, плотного телосложения, окрашенные короткие рыжие волосы. Женщина хромает, ходит с тростью. Была одета в темные брюки, темную обувь, удлиненную розовую куртку с капюшоном.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении бабушки, просят связаться с волонтерами «СеверСпас»: 8 953 757 57 48 либо обратиться в полицию: 102 или 02.

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